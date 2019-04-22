سريلانكا: 6 من التفجيرات الثمانية أمس كانت انتحارية

أكد قسم المحللين في الحكومة السريلانكية اليوم الاثنين، أن ستة من التفجيرات الثمانية التي وقعت أمس الأحد في جميع أنحاء البلاد كانت تفجيرات انتحارية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن القسم قوله إنه تم التأكد أن الهجمات التي وقعت في
وأوضح قسم المحللين الحكومي أن سبعة مفجرين انتحاريين نفذوا هذه الانفجارات
وهزت تفجيرات واسعة، صباح أمس الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق وأدت إلى مقتل 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وكانت السلطات السريلانكية أعلنت، في وقت سابق، حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ألقت السلطات القبض علي 24 شخصا على خلفية هذه التفجيرات.
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