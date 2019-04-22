ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سيرلانكا الإرهابية إلى 790 قتيلاً وجريحاً

قالت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا الهجمات التي تعرضت لها كنائس وفنادق فخمة عبر البلاد، أمس الأحد، ارتفع بشكل كبير إلى 290 قتيلاً إضافة إلى نحو 500 مصاب.

وأضاف مصدر حكومي أن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات، دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، مضيفاً أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج سيحضر الاجتماع.

اقرأ أيضاً... مجزرة إرهابية في سريلانكا تحصد أرواح 207 أبرياء