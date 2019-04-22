الارشيف / اخبار العالم

نيسان ترفع دعوى جنائية ضد رئيسها السابق غصن

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 أبريل 2019 10:11 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قالت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الاثنين، إنها رفعت دعوى جنائية ضد رئيسها السابق #كارلوس_غصن تتعلق بارتكابه خيانة جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني.

وقالت نيسان إنها أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها #نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي.

وأضافت نيسان في بيان على موقعها الإلكتروني “مثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تماماً ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بشكل يتناسب مع ذلك”.

Advertisements

ومن المتوقع أن يوجه ممثلو الادعاء في طوكيو اتهامات لغصن اليوم الاثنين بتهمة الخيانة الجسيمة للأمانة. وسيكون هذا رابع اتهام يوجه لغصن منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. ونفى غضن كل الاتهامات الموجهة له.

 

المصدر: طوكيو – رويترز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيسان ترفع دعوى جنائية ضد رئيسها السابق غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا