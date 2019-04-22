نيسان ترفع دعوى جنائية ضد رئيسها السابق غصن

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قالت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الاثنين، إنها رفعت دعوى جنائية ضد رئيسها السابق #كارلوس_غصن تتعلق بارتكابه خيانة جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني.
وقالت نيسان إنها أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها #نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي.
وأضافت نيسان في بيان على موقعها الإلكتروني “مثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تماماً ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بشكل يتناسب مع ذلك”.
ومن المتوقع أن يوجه ممثلو الادعاء في طوكيو اتهامات لغصن اليوم الاثنين بتهمة الخيانة الجسيمة للأمانة. وسيكون هذا رابع اتهام يوجه لغصن منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. ونفى غضن كل الاتهامات الموجهة له.
المصدر: طوكيو – رويترز
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