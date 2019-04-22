مسؤول سريلانكي: 7 انتحاريين نفذوا 6 من الهجمات

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قال خبير في الطب الشرعي بالحكومة السريلانكية إن 7 انتحاريين نفذوا الهجمات الست المتزامنة التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق داخل وحول كولومبو في عيد الفصح.

وأضاف أريانادا ويليانغا أن تحليل جثث المهاجمين – التي جمعت من مواقع الهجمات – يفيد بأن الهجمات كانت تفجيرات انتحارية.

وذكر أن انتحاريين اثنين كانا وراء تفجير فندق شانغريلا.

بينما هاجم انتحاري واحد كلا من فندقي سينامون غراند، وكينغسبري، وضريح القديس أنتوني في كولومبو، وكنيسة سان سيباستيان في مدينة نيغومبو، وكنيسة زيون في مدينة باتيكالوا.

ولا يزال تفجيران، وقعا بعد ساعات في دار ضيافة ومكان قريب من جسر في ضواحي كولومبو، قيد التحقيق.

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كما فجر مشتبهون منزلاً آمناً بالقرب من مواقع الانفجار، ما أدى لمقتل 3 من رجال الشرطة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 290 شخصاً وإصابة أكثر من 500.

المصدر: كولومبو – أسوشييتد برس