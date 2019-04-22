كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي اليوم وغدا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة حفظي أبو سنينة، أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.