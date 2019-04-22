سلسلة خروق جديدة لاتفاق السويد في الحديدة

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قالت قناة سكاي نيوز عربية، إن مليشيات الحوثي الموالية لإيران جددت خروقها بعدد من جبهات محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن الميليشيات قصفت مواقع قوات المقاومة المشتركة في شرق كل من مدينتي "الصالح" و"الدريهمي"، فضلا عن إطلاق نيران أسلحتها على مواقع المقاومة المشتركة والمدنيين في مركز مديرية "حيس" و"الجاح" بمديرية بيت الفقيه.

وأفادت المصادر أن المليشيات تدفع بعتاد قتالي جديد باتجاه منطقة "الجبلية" الواقعة جنوبي التحيتا.

كما أشارت إلى إصابة طفل في التحيتا برصاص قناص حوثي.