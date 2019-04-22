امرأة مسلحة تهدد بتفجير كنيسة في كاليفورنيا

أوردت وسائل إعلام، أنه في أعقاب الهجمات المميتة التي ضربت الكنائس والفنادق في سريلانكا، دخلت امرأة تحمل مسدسًا وطفلًا، كنيسة في سان دييجو، حيث تجمع مصلون من كنيسة غير طائفية، وهددت بتفجيرها.

وحسب التقارير، وقعت الحادثة يوم أمس الأحد، وتمكن المصلون من السيطرة على المرأة وأبعدوا السلاح وأخذوا الطفل منها، بعد أن هددت بتفجير الكنيسة.

ووصلت الشرطة في غضون دقيقتين من الحادثة ثم نقلتها إلى الحجز.

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وكشفت شرطة سان دييجو، أن المرأة في الثلاثينيات من عمرها دخلت قاعة محلية، استأجرتها كنيسة تسيدكو غير الطائفية للحصول على الخدمات، وهي تحمل طفلاً ومسدس.

وحسب شبكة "سي إن إن"، أضافت الشرطة، أن المرأة صعدت على المسرح وهي تلوح بالبندقية وتوجه تهديدات بأنها ستفجر المبنى. ووصفت إحدى المصلين تهديداتها بأنها "نوع من الوهم".

وأوضحت الشرطة أنها قامت بتمشيط المبنى وسيارة المرأة، بعد احتجازها، ولم يتم العثور على أي شيء، كما تبين أنه تم تفريغ السلاح.