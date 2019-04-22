كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عاملين بحزب سياسي هندي في تفجيرات سريلانكا وفقدان 5 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الهندية، مقتل مواطنين هنديين في سلسلة من الانفجارات الأخيرة في سريلانكا، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص وجرح مئات آخرين.

ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية العليا للهند في سريلانكا، تم تحديد هوية الشخصين وهما كي جي هانومانثارايابا وإم رانجابا، ويقال إنهم كانوا عمالًا من حزب جاناتا دال العلماني، وهو حزب سياسي هندي يحكم ولاية كارناتاكا الجنوبية الغربية مع المؤتمر الوطني الهندي.

وقال كوماراسوامي، الرئيس التنفيذي في ولاية كارناتاكا، إن الاثنين كانا في جولة مع فريق من سبعة أعضاء من حزب جاناتا دال يزورون كولومبو، مضيفًا: "لقد شعرت بصدمة شديدة لفقدان عمال حزب جانات دال لدينا، الذين أعرفهم شخصيًا. إننا نقف مع عائلاتهم في هذا الوقت الحزينة".