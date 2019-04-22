كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر.. جلسات التشاور حول تنظيم الانتخابات تنطلق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الاثنين في الجزائر جلسات التشاور لتشكيل هيئة تحضير وتنظيم الانتخابات، بناء على دعوة موجهة من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

هذا وأعلنت بعض القوى السياسية والحزبية رفضها المشاركة في المشاورات بينها حزب "طلائع الحريات".

وأعلن علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات" عن مقاطعة اجتماع التشاور انسجاماً مع مطالب الشعب الشرعية والعادلة. واعتبر بن فليس هذه الدعوة محاولة يائسة أخرى لتجنب الاستجابة الفعلية لمطالبه الحقيقية.

يأتي ذلك فيما يترقب الشارع الجزائري بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي بتهم الفساد وتبديد المال العام، والتي حصلت على مدار سنوات حكمه الطويلة.