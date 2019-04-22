كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تطالب إسرائيل بتسليم السلطة الفلسطينية أموال "المقاصة" كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت القناة 12 الإسرائيلية في نشرتها الليلة الماضية، إن فرنسا قدمت احتجاجاً الأسبوع الماضي لإسرائيل حول اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، والذي طالبت من خلاله بتسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين.

وأشارت القناة إلى أن ذلك شكل توتراً دبلوماسياً بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.

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ويأتي الاحتجاج الفرنسي إثر مصادقة الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن نتانياهو رد على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "إسرائيل ستواصل العمل وفقاً لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أكد رفضه لقرار إسرائيل باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار، علماً أن قيمة أموال المقاصة الفلسطينية الشهرية تصل إلى 180 مليون دولار.