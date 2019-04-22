كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، في طهران، رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى الجمهورية الإسلامية وتستمر يومين.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الرئيس الإيراني استقبل خلال مراسم رسمية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في قصر سعد آباد شمالي العاصمة طهران.

وكان عمران خان، قد وصل صباح يوم أمس الأحد، إلى مدينة مشهد غرب إيران، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وكیل وزارة الخارجیة، وزیر شؤون التنسیق بین الولایات، وزیر الملاحة البحریة علي زیدي، وزیرة شؤون حقوق الإنسان شیرین مزاري، ووزیر شؤون الرعایا الباكستانیین في الخارج سید ذوالفقار عباس بخاري، ومستشار شؤون التجارة والاستثمارات عبد الرزاق داود.

وتعد هذه أول زیارة یقوم بها عمران خان إلى إیران منذ تولیه منصب رئاسة الوزراء، ويلتقي خلالها كبار المسؤولین الإيرانیین، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.