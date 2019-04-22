كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفعة جديدة للحوثيين.. إيران تتخلى عن دعمها للميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن إيران تخلت عن حليفتها فى اليمن مليشيات الحوثيين، بعد أن تزايد العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران.

وقال أحمد الجار الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن إيران أبلغت الحوثيين في اليمن أنه ليس بإمكانها تحدي العالم خلال الفترة المقبلة.

ولفت الكاتب الكويتى، أن إيران أبلغت الحوثيين أيضا أنها ستتوقف عن تزويد الحوثيين بالسلاح الذي كشفه العالم أنه سلاح إيرانى ومنها منظومة الصواريخ التي استخدمها الحوثيين في الهجوم على الأراضي السعودية، لافتا إلى أن الحوثيين ليس أمامهم إلا الاستسلام للأوامر الدولية.