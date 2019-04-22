كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي ينظم العرس الجماعي الثاني في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الزواج الجماعي الثاني لهذا العام في محافظة عدن .

ويأتي هذا العرس ضمن الأعراس الجماعية التي وجه بها ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعم استقرار الشباب اليمني، وتستهدف 2200 شاب وفتاة في 11 محافظات يمنية.

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كما تاتي هذه المبادرة النوعية ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات.

وبحسب ما ذكرته وكالة وام، فقد اشتمل العرس على 200 زيجة بحضور وفد من الهيئة أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك، كما حضر المراسم عدد من المسؤولين المحليين في محافظة عدن بجانب العرسان وأسرهم ومعارفهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجد المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.