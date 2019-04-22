فاجعة بالجديدة ..لقي تلميذين مصرعهم غرقا والبحث لازال جاري عن جثة احدهم

لقي تلميذين مصرعهم غرقا فيما تم إنقاد أخر، أمس الأحد، بشاطئ الجديدة يدرسان بثانوية الرازي التقنية، حينما كانا يسبحان في شاطئ المدينة.
وقالت مصادر “اليوم 24” أن تلميذين يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وينحذران من جماعة أولاد فرج، لقي مصرعيهما إذ توفي أحدهم بقسم المستعجلات بمستشفى الجديدة بعدما تم إنقاذه في البداية .
وأضاف المصدر ذاته أن شاطئ الجديدة عرف استنفارا أمنيا كبيرا من أجل الوصول إلى جثة أحد التلميذين، الذي لازال مفقودا تحت المياه وعناصر الوقاية المدنية كثفت من أبحاثها من أجل انتشال جثته.
وأوضح نفس المصدر أن تلميذ ثالث تم إنقاذه من طرف زملائه التلاميذ وحالته مستقرة حاليا.
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