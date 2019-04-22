254 قتيلا في طرابلس منذ بدء حفتر لهجومه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية، طرابلس، وحولها إلى 254 قتيلًا و1228 جريحا، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صباح اليوم، الإثنين، إنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية جراحية كبرى للمصابين في معارك طرابلس؛ وذلك عبر فرقها الطبية المتخصصة.

كانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، السبت، وبلغت 220 قتيلا و1066 جريحا.

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وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارا دوليين.

وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لها.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر.