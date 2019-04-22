استعدادات في معهد الدوحة لتخرج الفوج الثالث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل معهد الدوحة للدراسات العليا تحضيراته لحفل تخريج الفوج الثالث من طلبة الماجستير يوم 28 نيسان /أبريل 2019، الذي بدأت الاستعدادات له مبكرًا.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المتخرجين 161 خريجا وخريجة يتوزعون على ثلاث كليات، هي: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (69 طالبًا وطالبة)، و كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية (61 طالبًا وطالبة)، ومن كلية علم النفس والعمل الاجتماعي (16 طالبا وطالبة)، أما في برنامج النزاع والعمل الإنساني فسيتخرج (15 طالبا وطالبة).

وبهذه المناسبة، قالت نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة هند المفتاح "إنّ الاستعدادات في المعهد جارية على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة لحفل تخريج فوج جديد من طلاب الماجستير في كلياته الثلاث وبرامجه الستة عشر، متسلحين بالعلم والمعرفة والكوادر المؤهلة والداعمة لمسيرة التنمية".

وأضافت المفتاح أن التخرج "هو احتفال بالنجاحات الأكاديمية للخريجين، وإننا إذ نفخر بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة المؤهلين في الإسهام للتصدي لاحتياجات ومتطلبات مجتمعاتهم؛ فإننا نتقدم لجميع الطلبة بأصدق التهاني والأمنيات بتحقيق المزيد من النجاحات والتوفيق في مسيرتهم القادمة".

من جهته، قال مدير إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية، علي منادي الكعبي، إن "أسرة المعهد من مختلف إداراتها تعمل كخلية نحل للظهور بإذن الله تعالى بحفل تخريج بهيج يستحقه أبناء الفوج الثالث وذويهم والضيوف الكرام، ليتوج به الخريجون عامين من الجُهد والمثابرة في طلب العلم والتميز".

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وأضاف الكعبي أنّ "معهد الدوحة، وبالرغم من حداثة مسيرته، وهو يخرّج فوجه الثالث، ليعد علامةً فارقة في مجال الدراسات العليا في قطر ومنطقتنا العربية. إذ يركز على تخصصات تتطلبها مقتضيات النهوض بالوعي الفكري وتمكين أدوات التنمية المستدامة لدولتنا الغالية التي تسير بخطىً مدروسة نحو تحقيق مرتكزات رؤيتها الوطنية 2030. وكذلك يسهم المعهد، عبر اتخاذه اللغة العربية أساسًا للتعلّم ونقل المعرفة، من تغذية المخزون البحثي العربي الذي يعاني من شُح المحتوى العلمي وهو ما سينعكس إيجابًا على اتساع وتنوع مصادر المعرفة العربية".

تجدر الإشارة إلى أن المعهد يمنح برامج الماجستير في 16 برنامجًا تتوزع على كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي تتضمن برامج الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والصحافة والإعلام والدراسات الثقافية واللسانيات والمعجمية العربية والأدب المقارن (عربي- غربي).

وفي كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، يمنح ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة، والماجستير المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة.

وفي كلية علم النفس والعمل الاجتماعي، يقدّم برنامج الماجستير في علم النفس (بمساريه الإكلينيكي والاجتماعي) والماجستير في العمل الاجتماعي. كما يقدم المعهد برنامج الماجستير في إدارة النزاع والعمل الإنساني.