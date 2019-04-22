انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: الديمقراطيون يتجاوزون خطوط ترامب الحمراء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 09:50 صباحاً - ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الديمقراطيين يمضون قدماً في تحقيقاتهم بالشؤون المالية للرئيس دونالد ترامب بما يتجاوز حدود التحقيق الخاص بالمحامي روبرت مولر.

وقد ركزت تحقيقات مولر على أسئلة تتعلق بالتواطؤ مع روسيا من جانب حملة ترامب في انتخابات العام 2016 إضافة إلى شبهات تتعلق بعرقلة العدالة.

وتفيد الصحيفة بأن النائبين الديمقراطيين ماكسين ووترز وآدم شيف من كاليفورنيا، اللذان يرأسان لجنتي الخدمات المالية والاستخبارات في مجلس النواب، على التوالي، يراقبان بعمق إمبراطورية ترامب التجارية، بما في ذلك التعاملات المحتملة مع المواطنين الروس، بحثاً عن أي دليل على ارتكاب جرائم مالية.

وسعى محامو ترامب إلى منع محققي مجلس النواب من الحصول على سجلاته المالية، كما رفض المشرعون الجمهوريون التحقيق باعتباره نكاية حزبية لتقويض الرئيس.

لكن الديمقراطيين يصرون على أن التحقيق في التاريخ المالي لترامب هو عنصر حاسم في إشرافهم على القطاع المالي، ما يثير مخاوف بشأن غسل الأموال من قبل مواطنين روس.

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ونقلت الصحيفة عن ماكسين ووترز قوله إن "الاستخدام المحتمل للنظام المالي الأمريكي لأغراض غير مشروعة يشكل مصدر قلق بالغ للغاية".

وأضاف ووتز: "تقوم لجنة الخدمات المالية باستكشاف هذه الأمور، بما في ذلك أنها قد تشمل الرئيس وأعوانه، على أكمل وجه ممكن عملاً بسلطة الإشراف التابعة لها وستتابع الحقائق أينما كانت".

ولفتت الصحيفة إلى أنه ومن خلال إلقاء الضوء على أموال ترامب، يعبُر الديمقراطيون خطاً أحمر لترامب، حيث حذر الرئيس نفسه المحامي مولر من التحقيق في أعمال أسرته بمقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2017.

ويواجه ترامب أيضاً سلسلة من التحقيقات من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، والذي يبحث في انتهاكات محتملة لتمويل الحملات الانتخابية.

وتشير الصحيفة إلى أنه لطالما أثار نواب ديمقراطيون تساؤلات حول علاقات ترامب المحتملة مع روسيا، الأمر الذي نفاه الرئيس ومحاموه، كما أن منهم من دعم مساءلة الرئيس الأمريكي وطالب بإجراء محاكمة في مجلس النواب بعد نشر تقرير مولر.