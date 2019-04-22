شكرا لقرائتكم خبر عن الجابري: ذكرى تحرير حضرموت تعد فرحة كبيرة والان مع التفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، أن ذكرى الثالثة لتحرير حضرموت في الرابع والعشرين من أبريل تعد فرحة كبيرة مثلت الانتصار لكل أبناء المحافظة.

وأضاف الجابري في تصريح بثته قناة "حضرموت" إنها مثلت التخلص من الإرهاب والقتل والتخلص من الاختطاف.

وبين أن تلك العمليات التي كانت تستخدمها العصابات الإرهابية ضد ابناء حضرموت وبتكاتف الجميع نفذت عملية تحرير المكلا ضد عناصر الإرهاب.

