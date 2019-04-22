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مصرع 17 شخصاً في انهيار أرضي في كولومبيا

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لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب خمسة آخرون في انهيار أرضي في إقليم كاوكا بجنوب غرب كولومبيا.

وقالت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا في بيان لها اليوم إن الانهيار الأرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة حدث في ساعة مبكرة من صباح الأحد في منطقة ريفية ببلدة روساس.

وأضاف البيان أن عدد القتلى تجاوز الرقم الذي تم إعلانه في البداية وهو 14 شخصا.

ونُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى كما دُمرت ثمانية منازل.

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