مذيعة محتجزة في مطار بيروت وتهدد: "لن أدخل لبنان ثانيةً"

ذكرت مجلّة "الجرس" أن المذيعة المصرية سالي عبد السلام، احتُجزت في مطار بيروت الدولي، بعد خلاف مع أحد ضباط الأمن، الذي سحب منها ومن والدتها جوازات السفر، واحتجزهما لأكثر من 4 ساعات، رغم أن والدتها مريضة وفق ما أشارت عبد السلام في فيديوهات نشرتها عبر "انستغرام".

ولفتت عبد السلام الى أنها لم تخطئ بحق الضابط، وكل ما قالته إنها لا تسمح له بالصراخ على والدتها المسنة، وطلبت التواصل مع سفارتها بأسرع وقت، وكشفت أن الضابط أعاد لها جواز سفرها ورفض إعادته لوالدتها، ما يمنع دخولها لبنان.



وأضافت: "انا عايزة ارجع بلدي حالاً ومش عايزة أدخل البلد دي تاني أنا محدش بيزعق على أمي وتعيط ويتبلى عليها 4 ساعات واقفين طابور بالمطار واخد الباسبور وعايزني اعتذر، ضغطها واطي حتى دكتور ماجابوش".

وأشارت "الجرس" الى أن عبد السلام استطاعت الوصول إلى السفارة المصرية بمساعدة صديقتها رضوى الشربيني، وحضر القنصل إلى مطار بيروت. في حين شددت عبد السلام على أنها لن تدخل لبنان ثانيةً إلا إذا اعتذر الضابط من أمها.

ولم يصدر عن مطار بيروت أي توضيح حتى الساعة.

