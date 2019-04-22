انت الان تتابع رئيس الوزراء الروسي يرى "فرصة" لعلاقات أفضل مع الرئيس الأوكراني الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين إن لدى موسكو فرصة في تحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة فولوديمير زيلينسكي، لكنه أكد أنه "ليس لديه أوهام" في هذا الشأن.

وفي أول رد فعل لمسؤول روسي كبير في أعقاب الفوز الساحق في انتخابات الأحد لزيلينسكي الممثل الكوميدي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية، كتب ميدفيديف على صفحته على فيسبوك أن "هناك فرصة لتحسين العلاقات مع بلدنا".