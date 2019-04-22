السعودية.. أمانة جدة تكشف حقيقة توزيع لحوم حمير وكلاب على بعض المطاعم

كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، حقيقة الصور المتداولة، بشأن توزيع لحوم حمير وكلاب على مطاعم شهيرة بالمحافظة.

ووفق صحيفة "عاجل" نفى المتحدث الرسمي لأمانة جدة صحة الصور المتداولة عن مصادرة لحوم كلاب وحمير كانت ستوزع على مطاعم شهيرة بجدة، قائلًا: «إن هذه الشائعة موسمية تتجدد كل عام».

وتناول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صورًا، زاعمين أنها تعود لبعض اللحوم التي صادرتها أمانة جدة هذا الأسبوع بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني، كانت معدة للتوزيع على مطاعم شهيرة وبوفيهات بمدينة جدة.

وأعلنت أمانة محافظة جدة، مساء الأحد، أنها ضبطت شاحنة محملة بـ4 آلاف دجاجة مجهولة المصدر كانت تفرغ حمولتها لمؤسسة تجارية بحي الحمدانية، فيما تضمنت الكميات تاريخ إنتاج لليوم التالي في مخالفة بلدية وغش تجاري صريح؛ ما استدعى التحريز على المضبوطات وإغلاق المؤسسة.

وذكرت أنه جرى إغلاق المنشأة وتحريز المضبوطات بموجب محاضر الأمانة ووزارة التجارة.