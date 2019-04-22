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حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الجوف ، الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية ،الرياض ، نجران) . فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان. عسير، نجران ، الباحة ،الرياض ،الشرقية ).

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف تصل الى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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