تفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو في سريلانكا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing أعلنت الشرطة السريلانيكة، الإثنين، أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو. كانت 8 انفجارات استهدفت 3 كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، ما أدى إلى مقتل 207 أشخاص بينهم 35 أجنبيا. وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد الاثنين والثلاثاء.

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