اللجنة الدولية لحقوق الانسان دانت التفجيرات التي ضربت سيريلانكا

إستنكرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان استهداف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة ​الرياض​.

وأشار متحدث من المكتب الإعلامي لمفوّض ​الشرق الأوسط​ السفير ​هيثم ابو سعيد​ الى أن "عمل الإرهاب من أي جهة أتى لا يمكن تقبّله أو دعمه أو غضّ النظر عنه إلتزاماً بالمبادىء الأساسية للشرعة الدولية التي أقرتها ​الأمم المتحدة​ والإلتزام الإنساني الأخلاقي".

كما دان تفجيرات ​سيريلانكا​ التي استهدفت دور العبادة الكنيسة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من مئتان شخص من المدنيين.