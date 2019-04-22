اللجنة الدولية لحقوق الانسان دانت التفجيرات التي ضربت سيريلانكا

إستنكرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان استهداف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة الرياض.
وأشار متحدث من المكتب الإعلامي لمفوّض الشرق الأوسط السفير هيثم ابو سعيد الى أن "عمل الإرهاب من أي جهة أتى لا يمكن تقبّله أو دعمه أو غضّ النظر عنه إلتزاماً بالمبادىء الأساسية للشرعة الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة والإلتزام الإنساني الأخلاقي".
كما دان تفجيرات سيريلانكا التي استهدفت دور العبادة الكنيسة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من مئتان شخص من المدنيين.
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