بدء مسيرة للقربان المقدس بدير مار مارون عنايا من المحبسة الى الكنيسة

يشارك حشد كبير من المؤمنين في مسيرة القربان المقدس التي انطلقت من المحبسة وصولا الى كنيسة ​​القديس شربل​​ ب​دير ​مار مارون​ عنايا​، وهذه المسيرة تنظم في 22 من كل شهر بذكرى شفاء القديس شربل لنهاد الشامي.

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