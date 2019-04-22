الحجار: طروحات "المستقبل" ليست شعبوية ولا فئوية انما هي لمصلحة الوطن

جال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على رأس وفد من "​تيار المستقبل​"، على الاديرة في منطقة ​إقليم الخروب​ مهنئا ب​عيد الفصح​ المجيد.

وفي تصريح من ​دير المخلص​ في جون، حيث التقى الرئيس العام للرهبانية المخلصية ​الارشمندريت انطوان ديب​ ورئيس الدير الأرشمندريت نبيل واكيم، لفت الحجار الى "أننا جئنا كما جرت العادة لنقدم التهاني بعيد الفصح لإخوتنا في الوطن وأهلنا في الإقليم، ونزور هذا الصرح الجامع التاريخي الذي يعتبر جسر التواصل بين أبناء إقليم الخروب"، معربا عن أمله في أن "يكون العيد بما يحمل من معاني التضحية والقيامة حافزا لكي نطبق هذه المعاني في حياتنا وفي البحث عن سبيل للخروج من الازمة الاقتصادية الاجتماعية التي تلم بنا والتي نأمل من حكومة الى العمل في ترجمة الإرادة الموجودة لدى غالبية الافرقاء السياسيين وإنقاذ البلد"، مؤكدا ان "لا شيء صعبا اذا توفرت الإرادة".

ثم، انتقل الحجار والوفد المرافق الى دير سيدة البشارة للراهبات المخلصيات في جون، حيث أكد أن "هناك تباشير خير تلوح في الوطن"، معتبرا أن "الجميع شعر بالحال الصعبة التي وصل اليها الوطن"، مشددا على أن "يتحمل الجميع مسؤولياته لأن حال البلد تستلزم ذلك ولاننا لن نرضى بمزايدات تريد إظهار البعض حريصين على المواطن وآخرين لا يهمهم ذلك"، موضحا ان "طروحات تيار المستقبل ليست شعبوية ولا فئوية انما هي دائما لمصلحة الوطن اولا".

واختتم الحجار والوفد المرافق جولته بزيارة الى ​دير مار شربل​ في ​الجية​، حيث قدم التهاني بالعيد لرئيس الدير الأب شربل القزي والرهبان باسم رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​.