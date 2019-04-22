وكالة "وفا": الجيش الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية أن "قوات ​الجيش الإسرائيلي​، أغلقت الحرم الابراهيمي أمام المصلين المسلمين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال ب​عيد الفصح​ اليهودي اليوم وغدا". وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة حفظي ابو سنينة، أن "هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول الى أماكن العبادة الخاصة بهم".

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