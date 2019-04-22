الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني في طهران

اقام الرئيس الايراني حسن روحاني مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مجمع سعد اباد الثقافي في طهران.
ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الباكستاني مباحثات مع المسؤولين الايرانيين في مختلف القضايا الأمنية والاقليمية والاقتصادية کمکافحة الارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار عند الحدود المشترکة.
يشار الى ان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وصل الی طهران في إطار زيارة هي الاولى له إلى ايران منذ توليه منصبه.
وكان عمران خان قد زار والوفد المرافق له في وقت سابق مدينة مشهد المقدسة.
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