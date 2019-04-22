ملايين البشر يستخمون كلمات مرور تُسهل عملية اختراق حساباتهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مركز الأمن الرقمي البريطاني، مؤخرا، أن قراصنة المعلومات قد لا يكونوا بحاجة إلى إجراء عمليات مُعقدة لاختراق حسابات الأشخاص المختلفة في أنحاء العالم لأن ملايين الناس يستخدمون كلمات مرور في غاية البساطة.

ولفتت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إلى أنه مع ازدياد الطُرق الخبيثة والثغرات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت للاحتيال والتزوير من أجل الحصول على معلومات رقمية قيّمة عن الأشخاص، فإن الحقيقة التي كشفها المركز صادمة جدا.

وأظهرت البيانات التي جمعها المركز، أن قراصنة المعلومات استطاعوا اختراق 3.6 مليون حساب في جميع أنحاء العالم، بمجرد كتابة "كلمة مرور" في الخانة المخصصة لإدخال كلمة المرور.

وتُشير البيانات التي جمعها المركز أن أبسط كلمات المرور المستخدمة كانت "123456"، وتمكن القراصنة من اختراق 23.3 مليون حساب بعد أن استخدمها أصحاب هذه الحسابات.

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وقال المركز إن الأشخاص حول العالم يستخدمون أكثر من 100 ألف كلمة مرور مُعرضة للاختراق بسهولة، خصوصا أنها عادة ما تكون مرتبطة بأسماء مشاهير ورياضيين وماركات وشخصيات خيالية وغيرها من الأسماء المعروفة.

وينصح المركز باستخدام ثلاث كلمات عشوائية لكلمة المرور، والذي من شأنه أن يُحافظ على أمان المعلومات.

وذكر المركز الذي أجرى استطلاع للرأي لمستخدمي الإنترنت البريطانيين، أن 89 بالمئة من المستطلعة أراؤهم، يقومون بعمليات شراء على الشبكة، لكن 15 بالمئة من هؤلاء فقط، قالوا إنهم يعرفون الكثير عن كيفية حماية أنفسهم من التعرض للاختراق.