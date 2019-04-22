ساجور: حريق في المركز الجماهيري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في بناية المركز الجماهيري ببلدة ساجور في منطقة الشاغور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية فجر اليوم، الإثنين.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة في مكتب بالطابق الأرضي ببناية المركز الجماهيري.

واستدعيت طواقم الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخراج الدخان الكثيف وإخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

هذا، وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.