عكا: إصابة خطيرة لشاب إثر جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة عكا، فجر اليوم الإثنين.

وأحيل المصاب إلى مركز طبي في المدينة، وقد عمل طاقم طبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.