هازارد يبلغ ريال مدريد بشأن مصيره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد النجم البلجيكي، إيدين هازارد، على اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عشية الموسم الكروي المقبل.
وبحسب ما نقلته صحيفة "تيلي فوت" الفرنسية، فإن هازارد اقتنع بالفعل بعرض ريال مدريد، ووافق على الانتقال للنادي الإسباني بدءًا من الموسم المقبل، وأبلغ الملكي بذلك.
ووافق هازارد على العمل مع زين الدين زيدان في مدريد، في ظل رغبة المدرب الفرنسي في الاعتماد عليه في خطته للموسم الجديد، بعد موسم كارثي خرج منه الفريق الملكي خالي الوفاض.
وكان هازارد قد ألمح في العديد من المناسبات عدم ممانعته الانتقال للعب في المرينغي.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على مدريد التفاوض مع تشيلسي بشأن السعر المطلوب في هازارد.
ويرغب تشيلسي في الحصول على 120 مليون يورو من وراء بيع هازارد، خاصة وأن عقده مازال مستمرا حتى 2020.
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