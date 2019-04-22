الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين وينصب حواجز بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، ستة مواطنين فلسطينيين على الأقل، في مداهمات واقتحامات لبلدات ومنازل في أنحاء الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بيت لحم وبيت جالا وبتير غربا، بينهم طفل، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مراد فتحي موسى (40 عاما) من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، حيث داهمت منزله.

Advertisements

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد القادر ذياب (21 عاما) من مدينة قلقيلية، واعتدت على شقيقته ضحى ذياب بالضرب المبرح ما أدى لنقلها للمستشفى، أثناء مداهمته لمنزل ذويهما وتفتيشه في مدينة قلقيلية.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في محافظة الخليل. وداهمت قوات الاحتلال بلدات ترقوميا وإذنا وبيت عوا ودير سامت، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وفي خلة حاضور بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما نصيبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على طريق مسافر يطا جنوب الخليل وعرقلت مرور معلمي عدد من المدارس في المنطقة.