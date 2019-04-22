اليابان: توجيه تهمة جنائية جديدة لكارلوس غصن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة صناعة السيارات "نيسان موتور" اليابانية، اليوم الإثنين، رفع دعو جنائية ضد رئيسها السابق، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، كارلوس غصن، في قضية اختلاس أموال.

وتدعي "نيسان" أن غصن ارتكب "خيانة" جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني، واستندت دعوتها القضائية ضده إلى معلومات جمعتها عن المبالغ التي حولتها "نيسان" لشركة في الخارج لبيع السيارات من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي.

وأضافت "نيسان" في بيان على موقعها الإلكتروني: "مثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تماما ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بشكل يتناسب مع ذلك".

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وبناء على الدعوة، وجه القضاء الياباني اليوم، تهمة جديدة إلى غصن مع انقضاء مدة توقيفه، باختلاس أموال من مجموعة "نيسان"، حسبما ذكرت القناة العامة "إن إتش كي" ووكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس".

وهو رابع اتهام يوجه إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "رينو نيسان|. وقد أعلن محاموه أنهم سيقدمون طلبا بالإفراج عنه بكفالة.