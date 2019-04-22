شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سيرلانكا إلى 300 قتيل وأكثر من 500 جريح والان مع التفاصيل

ارتفعت حصيلة التفجيرات التي استهدفت أمس فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح حسب ما أعلنته الشرطة السريلانكية اليوم. وقال مسؤول في الشرطة السريلانكية إن الحصيلة بلغت 290 قتيلا و500 جريح. وكانت ثمانية تفجيرات هزت أمس الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا واستهدفت فنادق فخمة وكنائس. ويوم أمس أعلنت عدد من الدول بينها أمريكا والدنمارك مقتل عدد من رعاياها في التفجيرات.

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