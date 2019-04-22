شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: العالم أجمع معني بالعمل ضد كل أشكال الإرهاب ومصادره والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية: مرعب ويفوق الوصف ما تعرضت له سيريلانكا من سلسلة تفجيرات إرهابية آثمة، أوقعت مئات الضحايا بين قتيل وجريح، وحولت الاحتفالات بالأعياد إلى حزن وأسى ولوعة، وهكذا يبين الإرهاب كفعل شنيع أن من يحملون أفكاره ويعملون عليها ويرتكبون المجازر، ليسوا بشراً ولا يمتون للإنسان بصلة ولا يمكن للبشرية جمعاء وفي أي مكان من العالم أن تنعم بالأمن والسلامة والسكينة إلا باجتثاث هذا الوباء المجرم الجبان وتجفيف منابعه ومحاكمة ومحاسبة كل من دعمه وموله.

وتابعت أبرياء منهم من كان يقصد دور العبادة، وآخرون ينزلون في فنادق، ولم يكن يخطر على بالهم أن اليوم الذي أرادوه يوماً ينعمون فيه بالأعياد أو يقضون حوائجهم، سوف يكون كارثياً مدمراً مرعباً، عندما تحولوا إلى ضحايا لحملة الفكر العفن وأعداء الإنسانية والأديان والقيم والمحبة والسلام وكل شيء يحمل الخير، كانوا ضحية الأفاعي السامة التي ضربت في سيريلانكا كما ضربت في مختلف قارات العالم وسببت الأسى والويلات والمعاناة، تلك الوحوش التي لا تعرف إلا استباحة حياة الآخر وسفك دمه لتحقيق مآرب ظلامية وترجمة أحقادها عبر استهداف الآخر.. أمثال هؤلاء لا يمكن أن يمتوا للإنسانية بصلة ولا يمكن التعامل معهم إلا بحسم وقوة في كل مكان يتواجدون فيه.

ولفتت إلى أن الجريمة التي حصلت في سيريلانكا هي ذاتها التي أدمت نيوزيلاندا وباريس وأوتاوا ونيويورك وواشنطن وكابل والقاهرة وغيرها كثير، هو ذات الفكر الظلامي الغارق في الإثم وذات القلوب الحاقدة التي تحول حملتها إلى وحش لا يؤمن بحق الآخر في الحياة ولا يجد وسيلة للتفكير خارج الموت والقتل والإجرام والاستهداف، ولذلك فإن الحاجة تتزايد أكثر من أي وقت مضى لضرورة تعزيز التعاون الدولي في محاربة هذه الآفات مهما كانت دوافعها وأسبابها، وأهمية استئصال التطرف والعنف والعمل على تبيان الفضائل وتنمية العقول في كل مكان وخاصة منذ الصغر عبر غرس القيم والأخلاق الحميدة والتعريف بفضائل المحبة والتسامح والابتعاد عن الكره والعنصرية والتفرقة مهما كانت أسبابها.

وأكدت "الوطن " في ختام افتتاحيتها أن العالم معني اليوم بالعمل لسلامة جميع الشعوب، وعليه أن يفعل التعاون لأقصى درجة ممكنة للوصول إلى آلية عالمية ملزمة تقدم حلولاً كفيلة بوضع حد لما يعانيه العالم وهذا يحتاج إلى تحمل المسؤوليات على المستويات كافة لأن الهدف النبيل المتمثل بإزاحة هذا الكابوس الذي يتنقل ويسبب الويلات والمعاناة وينكب الأبرياء ويترك الحزن والأسى والمعاناة.. مشيرة إلى أن ما حدث في سيرلانكا يبين أن هذا الوباء غريب عن البشرية جمعاء وعن القيم والأديان التي تدعو إلى المحبة، وأن العقل الإرهابي الآثم المنفلت هو عقل ظلامي أرعن لا يمت إلى الحياة ومقوماتها بصلة