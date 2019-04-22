شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج: للإرهاب وجه واحد مهما تعددت الأقنعة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة " الخليج": ضد الإرهاب، بما هو إرهاب، أيّاً كان مصدره، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، ضد الإرهاب والتطرف في مطلق القول والفعل، وكما كانت دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، ضد الحادث المروع المؤلم الذي طال المصلين، يوم الجمعة، في مسجدي نيوزيلندا، فإنها، بالضرورة والتأكيد، ضد الحادث الإرهابي البشع الذي أصاب المصلين في كنائس وفنادق سيريلانكا لاحظ الكنائس والفنادق معاً في "عيد الفصح"، وكأن الإرهابيين الجبناء أرادوا اقتناص لحظة مضيئة متوهجة في حياة الناس، تمتد عبر المسافة من دنياهم إلى دينهم، ولا فصل، لكن هؤلاء، في كل حالاتهم وتجلياتهم، أعداء الفرح والحياة.

وتابعت المشارب والمناهل واحدة وإن تعددت العقائد، فليست إلا عقيدة الفوضى والظلام، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في تغريدته، حرفياً: " إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة.. إرهابي من يريد أن يشعل حرباً دينية بين البشر"، وهذا حق، فهؤلاء مجرمون حقيقيون، أكثر من كونهم مرضى ومعقدين أو نحو ذلك، والسؤال كيف وصل هؤلاء إلى نقطة الحضيض هذه؟ السؤال عن أهل التطرف مطلقاً، وهو أخص بالشاهدين الأخيرين، حادثي المسجدين والكنائس.

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وذكرت أن الأمر لم يحدث فجأة، وهذا ليس تبريراً، حيث تبرير الإرهاب إرهاب، لكن العالم مدعو إلى مراجعة إرهاصات قريبة وبعيدة أسهمت وتسهم في " حالة المستنقع هذه"، من التحريض إلى سلوك جماعات وأشخاص ودول، فكم كلمة لم تنتظر صباح اليوم التالي لتتحول إلى رصاصة أو مأساة.

وأضافت أن الاقتباس، هذه المرة، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إذ يقول: "التفجيرات الغادرة التي حصدت أرواح الأبرياء في سيريلانكا، موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم.. العالم اليوم أحوج ما يكون للوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج".

وقالت إذا أراد البعض تحويل هذا العالم إلى غابة، فإن للعالم أهله وعقلاءه وحكماءه وأصحاب رشده، وهؤلاء مدعوون، وبأسلوب جاد، إلى التصدي المشترك لقضية الإرهاب وتيارات الظلام، فهذه ظاهرة تعدت منطقة القلق إلى منطقة الخطر، ولا مسافة رمادية بعد أن تكشفت حقائق زمن "الفضح"، وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فللعالم أن يختار الحياة الأفضل للأجيال الحاضرة والمقبلة أو يتخلى عن دوره، بل يتحول، بمعنى من المعاني، إلى محرض ومعول هدم، نتيجة تبني آراء شخصية تقوم على الهشاشة ولا تقوى على مواجهة أي اختبار.