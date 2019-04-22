شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها من المنظومة العربية والان مع التفاصيل

قال وزير الشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن سياسات قطر، التي وصفها بـ"الانتهازية"، أخرجتها من المنظومة العربية وعلاقاتها، مؤكدًا أن النظام القطري راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، وأن تعامله لم يتسم بالشفافية والصدق.

وكتب أنور قرقاش تغريدة على تويتر: "لا يغيب عن الكثير من المتابعين أن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها، حتى غدت وكأنها تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية، النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق".

يذكر أن عددا من الدول العربية قاطعت دولة قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وزعزعة الأمن القومي للدول، ما دفع أربع دول عربية لإعلان مقاطعتها لقطر في يونيو 2017، واشترطت لعودتها لمحيطها العربية عدد من الشروط من بينها رفع الدعم عن المنظمات والجماعات الإرهابية، لكن قطر لم تمتثل للشروط.