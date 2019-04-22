شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:30 صباحًا, 22 أبريل 2019 م المناطق_الرياض حذرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين بشأن السفر لسريلانكا مؤكدة أن الارهابيون قد يهاجمون مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية دون سابق انذار. وقالت في بيان لها:أن هناك إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا.

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