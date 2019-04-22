واشنطن تحذر من مزيد من الهجمات الإرهابية في سريلانكا

حذرت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، من وجود مخططات إرهابية لشن مزيد من الهجمات في سريلانكا تستهدف مناطق سياحية ومراكز التسوق والنقل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بشأن السفر إلى سريلانكا، إن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا ... الإرهابيون قد يهاجمون دون سابق إنذار".
واضافت الوزارة أن "الأهداف المحتملة تشمل المواقع السياحية ومراكز النقل والتسوق والفنادق وأماكن العبادة والمطارات وغيرها من الأماكن العامة".
وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت على صفحتها أنها ستغلق سفارتها في سريلانكا ليوم الاثنين عقب التفجيرات الدامية أمس الأحد.
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