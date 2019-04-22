واشنطن تستعد لإيقاف الاستثناءات من عقوباتها على النفط الإيراني

الخليج 365/ بغدادتستعد الولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيعلن أنه اعتبارا من الثاني من ايار لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".



وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

وتقول واشنطن أنها تضغط على طهران "لتقليص برنامجها النووي والصاروخي والكف عن دعم متطرفين في الشرق الأوسط".

وبعد إعادة فرض عقوباتها على طهران منحت واشنطن استثناءات لثماني دول لمدة 6 أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبات أمريكية.

وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

