الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين بشأن السفر لسريلانكا مؤكدة أن الارهابيون قد يهاجمون مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية دون سابق انذار. وقالت في بيان لها:أن هناك إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير معدل بشأن السفر إن “جماعات إرهابية” تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا بعد مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة يوم الأحد.

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وأضافت أن “إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق “.

وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.