مؤسس مخابرات قطر يفضح حمد بن جاسم

اتفق الحمدين "حمد بن خليفة وحمد بن جاسم"، على استغلال سلطاتهما لنشر الخراب والفساد داخل الإمارة الصغيرة، متجاهلين الأعراف والتقاليد العربية.

وكشف اللواء محمود منصور مؤسس جهاز مخابرات قطر، أن أول فاجعة قابلته بعدما تسلّم مهام عمله الجديد - على حد وصفه - كانت بعد أشهر قليلة، وتحديداً مع نهايات عام 1988.

ويقول منصور "سجّلت تحرياتنا فساد الشيخ حمد بن جاسم، حيث كان يشغل آنذاك مدير مكتب وزير الشؤون البلدية، فضلاً عن عدم التزامه الأخلاقي والديني".

وتابع مؤسس مخابرات قطر "كانت وزارته تتولى بناء منازل القطريين، وكان بن جاسم يرفض إعطاء تصاريح البناء لشركات المقاولات والبناء إلا بعد تقديم رشاوى وعمولات وسمسرة، وكان مبلغ الرشوة 500 ريال قطري مقابل التصريح الواحد".

وأضاف منصور" كان أمرا مشينا ومخزيا، وبالفعل رفعنا تقاريرنا إلى ولي العهد الشيخ حمد بن خليفة بسلوكيات الشيخ حمد بن جاسم وتورطه في تلقي الرشاوى، لكن لم يحدث شيء".