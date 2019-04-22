صحيفة أمريكية: بومبيو يعلن الإثنين إنهاء استثناءات صادرات نفط إيران

كشف مسؤولان بالخارجية الأمريكية، عن أن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن الإثنين، إنهاء الاستثناءات الخاصة لبعض الدول التي تستورد النفط الإيراني، في تصعيد جديد للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.
وقال المحلل الأمريكي جوش روجين في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن المسؤولين بالخارجية الأمريكية: إن بومبيو سيعلن لوسائل الإعلام صباح الإثنين، أنه اعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل، لن تُمنح إعفاءات من العقوبات إلى أي بلد يستورد حاليا الخام الإيراني.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إعفاءات مدتها 180 يوما إلى 8 دول؛ لمنحها مزيدا من الوقت للعثور على مصادر بديلة لاستيراد النفط، بدلا من الخام الإيراني.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى، وتصعّد الولايات المتحدة من عقوباتها على النظام الإيراني بهدف تقليص برنامجه النووي، والكف عن دعم الإرهابيين في الشرق الأوسط.
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