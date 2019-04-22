الشرطة السريلانكية تعتقل 13 رجلًا لتورطهم في تفجيرات الأحد

اسماء السيد - أعلنت السلطات السريلانكية الإثنين أن الشرطة اعتقلت ما مجموعه 13 رجلًا لتورّطهم في التفجيرات الدامية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح، وأوقعت أكثر من 200 قتيل و450 جريحًا.

"الخليج 365": لم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكن مصدرًا في الشرطة قال لوكالة فرانس برس إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها. أضاف إنّ الموقوفين ينتمون جميعًا إلى جماعة متطرّفة واحدة، لم يسمّها.

وكان رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ قال الأحد إنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه في علاقتهم بالاعتداءات. وكانت الشرطة ومصادر أخرى أعلنت أنّ اثنين على الأقلّ من التفجيرات الثمانية نفذّها انتحاريون.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلًا كان في داخله عدد من المشتبه فيهم.

Advertisements

ارتفاع الحصيلة

هذا وأعلنت الشرطة السريلانكية أن حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد ارتفعت الإثنين إلى 290 قتيلًا وأكثر من 500 جريح. وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبًًا عدم نشر اسمه إن "الحصيلة هي حوالى 290 قتيلًا و500 جريح".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات مساء الأحد أفادت بمقتل 207 أشخاص على الأقل، وجرح أكثر من 450، في التفجيرات التي أدمت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أثناء احتفال الأقلية الكاثوليكية بعيد الفصح. هذه الاعتداءات هي الأعنف منذ في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.

وبحسب السلطات فإنّ ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح. وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلًا كان في داخله عدد من المشتبه فيهم.