تفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو

اسماء السيد - أعلنت الشرطة السريلانكية فجر الإثنين أنّها فكّكت عبوة ناسفة يدوية الصنع، تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد، قرب مطار كولومبو الدولي.

"الخليج 365": قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ العبوة الناسفة "منزلية الصنع"، وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسة في المطار، الذي واصل عمله، لكن في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة، إثر الاعتداءات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد في أحد القيامة.

وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنّعت محليًّا. أضاف: "كانت قنبلة أنبوبية، بطول ستة أقدام، تمّ العثور عليها على قارعة الطريق. لقد نقلناها من مكانها وفكّكناها بأمان في قاعدة لسلاح الجوّ".

وقتل 207 أشخاص على الأقل، بينهم 35 أجنبيًا على الأقل، وجرح أكثر من 450 آخرين، في ثمانية تفجيرات استهدفت فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا أثناء إحياء قداديس عيد الفصح. ويعتقد أن انتحاريين نفذوا اثنين على الأقل من التفجيرات.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن الحكومة أعلنت اعتقال 13 رجلًا لتورطهم في التفجيرات. وهذه الاعتداءات هي الأعنف في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.

