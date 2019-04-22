19 قتيلاً و14 مفقوداً بانزلاق تربة في كولومبيا

اسماء السيد - بوغوتا: لقي 19 شخصاً على الأقلّ مصرعهم واعتُبر 14 آخرون في عداد المفقودين في انزلاق تربة حصل فجر الأحد في منطقة ريفية في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر إنّ الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية روساس في ولاية كاوكا أدّى لطمر ثمانية منازل، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين الذين يرجّح أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.

من جهته قال المسؤول في مديرية الإطفاء خوان كارلوس غانان لوكالة فرانس برس إنّ فرق الإنقاذ ترجّح أن يكون المفقودون قضوا على الأرجح تحت أنقاض منازلهم.

Advertisements

وأدّت الكارثة أيضاً إلى سقوط ثلاثة جرحى نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وعزت الوكالة الانهيار الأرضي إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة طوال أسابيع عدة.

وانزلاقات التربة شائعة في كولومبيا خلال موسم الأمطار.