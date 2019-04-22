دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كوبا تأمر بخفض آخر في توليد الكهرباء

هافانا (رويترز) - قالت صحيفة يوم الأحد إن الحكومة الكوبية أمرت شبكة الكهرباء التي تديرها بتقليص آخر في توليد الكهرباء في أحدث علامة على أن الضائقة المالية التي أدت عقوبات أمريكية جديدة إلى تفاقهما قد بدأت تؤثر سلبا على الصعيدين الاقتصادي والبشري.

وقالت صحيفة انفاسور الناطقة بلسان الحزب الشيوعي بمنطقة سيجو دي أفيلا إنه سيتم تقليص توليد الكهرباء محليا بنسبة عشرة في المئة لتوفير الوقود في إطار خفض عام أمرت به الحكومة في 18 أبريل نيسان.

وقال التقرير إن التخفيض الذي تم تطبيقه في 2016 في حصص الوقود المخصصة لتوليد الكهرباء كان يستثني حتى الآن القطاع السكني والخدمات الأساسية من انقطاع الكهرباء ولكنه حذر من أن هذا قد يتغير.

وتولد محطات تعمل بالوقود أكثر من 95 في المئة من الكهرباء بكوبا.

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ومعظم الشركات والبنية الأساسية مملوكة للدولة.

وبدأت الولايات المتحدة في الشهر الماضي في فرض عقوبات على السفن والشركات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا. وتقدم كوبا مساعدات طبية ومعونات أخرى مقابل الحصول على النفط وستواجه صعوبة شديدة من أجل إيجاد بديل في ضوء الأزمة المالية.وقال زعيم الحزب الشيوعي راؤول كاسترو والرئيس ميجيل دياز كانيل للجمعية الوطنية إنه يجب على البلاد أن تستعد لمواجهة أيام صعبة ولكن تنويع مصادر الاقتصاد يعني أنها لن تكون بنفس صعوبة فترة التسعينات.

وعانى الكوبيون لسنوات من انقطاع الكهرباء بشكل يومي في التسعينات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الذي كان يدعم هافانا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)