وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا" أن خامنئي اختار الجنرال حسين سلامي قائدا عاما للحرس، خلفا للجنرال محمد علي جعفري.
وكان سلامي يشغل قبل هذا التكليف، منصب نائب قائد الحرس الثوري.
ويبلغ سلامي (59 عاما) وشارك في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، وانضم إلى الحرس الثوري في الفترة التي تلت الحرب.
وذكرت "إرنا" أن جعفري، الذي يقود الحرس الثوري منذ عام 2007، سيتولى منصبا في المجال الثقافي.
ويثير هذا التعيين تساؤلات بسبب توقيته، لا سيما بعد أن إعلان الولايات المتحدة، مطلع أبريل الجاري، الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وجاء هذا التصنيف على اعتبار أن الحرس الثوري هو يد إيران الطولى لتنفيذ عمليات إرهابية في العديد من دول العالم.
ويعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الحرس الثوري، يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب، باعتباره أداة من أدوات الدولة الإيرانية.
وبدأ التصنيف الرسمي الأميركي للحرس الثوري "كمنظمة إرهابية أجنبية"، بإشعار نشر في السجل الفدرالي.
وتضيف هذه الخطوة مجموعة من العقوبات إلى وحدة النخبة العسكرية الإيرانية، وتخضع أي شخص يقدم لها الدعم المادي للولاية القضائية الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يعين قائدا جديدا للحرس الثوري الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.